Ceará empata com o lanterna Guarani, mas garante acesso à Série A na última rodada

O Ceará quase viu o tão sonhado acesso à Série A do Campeonato Brasileiro escorrer pelas mãos neste domingo ao empatar sem gols com o lanterna da Segundona, o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela última rodada da competição, mas conseguiu uma vaga na elite do futebol nacional graças à derrota do Novorizontino para o Goiás, por 1 a 0.

O Vozão começou a rodada decisiva da Série B dependendo apenas de si para carimbar o acesso à elite do futebol nacional. Bastava uma simples vitória contra um adversário teoricamente muito mais fraco para garantir a vaga, mas a sorte não estava ao lado do Ceará, que não saiu do 0 a 0. A questão é que o azar do Novorizontino foi maior. O Tigre sofreu o gol da derrota para o Goiás já na reta final da partida e acabou ficando de fora do G5 mesmo também dependendo apenas de si para conquistar o acesso.

Com o resultado, o time comandado por Léo Condé terminou a Série B em quarto lugar, com 64 pontos, atrás de Santos, Mirassol e Sport.