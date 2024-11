Análise: São Paulo demora a acordar, mas tem lampejos de time de 1ª prateleira contra o Galo

O São Paulo empatou em 2 a 2 com o Atlético-MG neste sábado, no Morumbis, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor saiu atrás no placar, sofrendo dois gols antes dos 20 minutos de partida, mas conseguiu reagir na segunda metade da etapa inicial e, inclusive, quase virou o jogo antes do intervalo.

Não é a primeira vez que o São Paulo sofre um duro golpe para posteriormente performar em campo. O problema é que desta vez o adversário que estava do outro lado do campo era o finalista da Copa Libertadores, com algumas estrelas no elenco e muitos atletas de qualidade.

Dominar um rival do quilate do Atlético-MG já seria difícil em condições de igualdade no placar. Com os visitantes em vantagem, ainda mais por dois gols de diferença, o São Paulo tinha uma missão complicadíssima para evitar um novo tropeço dentro de casa, mas foi valente para sufocar um dos melhores times da América do Sul na atualidade.