Vasco divulga relacionados para duelo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro

? Relacionados para a viagem rumo ao estado de São Paulo! ?

? Neste domingo, o Gigante da Colina encara o Corinthians na Neo Química Arena.#RelacionadosVasco#VascoDaGama pic.twitter.com/5aguvf8gmR

Hugo Moura, que começou no banco contra o Internacional e entrou no segundo tempo, é o favorito para o lugar de Mateus Carvalho. O volante Jair, que não foi relacionado no último jogo, aparece na relação para o duelo com o Corinthians.

O Vasco vai buscar se recuperar em São Paulo. Isso porque o Gigante da Colina vem de três derrotas seguidas (para Botafogo, Fortaleza e Internacional). Além disso, tem um confronto direto na tabela, sonhando com vaga para a Libertadores.

O jogo deste domingo também tem o componente do reencontro com o técnico Ramón Díaz. Em 2023, o treinador ajudou o Vasco na luta contra o rebaixamento. Ramón ficou no clube carioca até o início deste Brasileirão. A goleada imposta pelo Criciúma por 4 a 0, em São Januário, pela quarta rodada, significou o fim da linha para o técnico no Gigante da Colina.