Gabriel Brazão renova contrato com o Santos até 2028

Após uma boa temporada nesta edição da Série B do Campeonato Brasileiro, o goleiro Gabriel Brazão chegou a um acordo com o Santos para a renovação de seu contrato, que agora irá até 31 de dezembro de 2028. De acordo com o Peixe, a assinatura do contrato com o atleta de 24 anos foi realizada na manhã deste sábado, no CT Rei Pelé, antes da viagem da equipe para o último confronto do ano, contra o Sport.

"Um dos grandes nomes do elenco em 2024, o goleiro Gabriel Brazão renovou o seu vínculo com o Santos Futebol Clube até 31 de dezembro de 2028. A renovação demonstra a continuidade do processo de reconstrução do Clube, que na próxima temporada volta a disputar a Série A do Brasileirão, além de retornar à Copa do Brasil", diz a publicação do Santos no X.