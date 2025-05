Canobbio vai passar por cirurgia, mas deve reforçar o Fluminense no Mundial de Clubes

O atacante Canobbio vai passar por um procedimento cirúrgico na face neste sábado, após se machucar ainda no início da partida em que o Fluminense derrotou o Unión Española por 2 a 0, nesta quarta-feira, em jogo válido pela quinta rodada da Copa Sul-Americana.

Por meio de nota, o clube informou que o jogador "sofreu uma fratura no osso zigomático, no lado esquerdo da face e será submetido a uma cirurgia bucomaxilofacial". No lance que originou a contusão, o centroavangte se chocou com o goleiro Torgnascioli. Após ser atendido, ele teve de ser substituído.

Embora o departamento médico da equipe carioca não tenha estipulado uma data para o retorno do jogador aos campos, a expectativa é que Canobbio se recupere a tempo de reforçar a equipe na disputa do Mundial de Clubes.