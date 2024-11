Corinthians x Vasco: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

Embalado pelo bom momento, o Corinthians encara o Vasco neste domingo, pela 35ª rodada do Brasileirão. O duelo está agendado para as 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera.

A equipe de Ramón Díaz está em alta na competição. O Timão enfileirou cinco vitórias seguidas, feito este que não se repetia desde 2017. O último deles foi contra o Cruzeiro, por 2 a 1.

Com o triunfo, o clube do Parque São Jorge se afastou da zona de rebaixamento e entrou de vez na luta por uma vaga na Pré-Libertadores. O time está no nono lugar da tabela da Série A, com 44 pontos, sete pontos à frente do Z4 e três abaixo do Cruzeiro, sétimo colocado.