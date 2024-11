Getafe vence Real Valladolid e se distancia da zona de rebaixamento do Espanhol

O Getafe venceu o Real Valladolid por 2 a 0, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol, nesta sexta-feira, no Estádio Coliseum. Os gols da vitória foram marcados por Álvaro Rodríguez e Nyom.

Com o resultado, o Getafe subiu para a 15ª posição, com 13 pontos. Já o Real Valladolid se manteve na zona de rebaixamento, em 19º, com nove pontos.

O Getafe retorna aos gramados na próxima terça-feira, contra o Manises, pela primeira rodada da Copa do Rei. A bola rola às 15h (de Brasília), no Campo Vicente Martínez Catalá. O Real Valladolid, por sua vez, encara o Atlético de Madrid. A partida, válida pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol, acontece no Estádio José Zorrilla, às 17h do próximo sábado.