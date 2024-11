Santos terá nove desfalques em despedida da Série B contra o Sport

O volante João Schmidt teve entorse no tornozelo direito na derrota de 2 a 0 para o CRB. O meia Giuliano sofreu trauma no tórax e teve constatada uma contusão intercostal. O lateral esquerdo Escobar teve contusão na parte interna do joelho esquerdo. O zagueiro Gil, que vinha jogando com auxílio de tratamentos e medicamentos, está com dores na lombar.

Classificação e jogos Série B

No ataque, Willian Bigode sofreu lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e já iniciou tratamento. Guilherme apresentou mialgia na região posterior da coxa direita, por esforço, e partir desta sexta-feira será poupado, evitando uma possível lesão. Já Furch voltou a ter quadro de lombalgia.

Além deles, o zagueiro Jair e o meia Serginho seguem tratando na fisioterapia e não podem viajar.

Já o atacante Yusupha Njie, com uma dor muscular no quadril, e o meia-atacante Billy Arce, com quadro de mialgia no posterior de coxa direita, ainda são dúvidas.

A equipe ainda tem mais dois treinos até a partida contra o Sport. O embate está agendado para o domingo (24), às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. A delegação alvinegra viaja a Recife no sábado à tarde.

O Santos entra em campo apenas para cumprir tabela. A equipe, que já garantiu o acesso e o título da Série B, está na liderança da tabela, com 68 pontos. Do outro lado, o Leão da Ilha é o quinto colocado, com 63, e joga pelo acesso.