Maresca revela objetivo de usar João Felix e Palmer juntos no Chelsea

Além disso, Maresca também relatou que o lateral direito Reece James não estará disponível para o confronto do Chelsea com o Leicester no Campeonato Inglês. A bola irá rolar neste sábado, no King Power Stadium, a partir das 9h30 (de Brasília).

"Reece, infelizmente, sentiu algo pequeno e não queremos correr riscos neste fim de semana. Espero que não seja algo mais longo. Ele sentiu algo, ele tem que ficar fora e então veremos. É o tendão, um problema muscular."

O treinador ainda projetou o próximo jogo e admitiu que o Leicester, seu ex-clube, o conhece bastante.

"Eles sabem exatamente o que fazemos, é dos dois lados. Vamos tentar ajustar alguns detalhes para ver se podemos fazer algo diferente. É mais do lado deles que eles nos conhecem melhor do que nós os conhecemos", finalizou.