Expulsos contra o Atlético-MG, Luiz Henrique e Alexander Barboza desfalcam o Botafogo na próxima rodada

O Botafogo ficou no empate sem gols com o Atlético-MG, nesta quarta-feira, na Arena Independência, pela 34ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, os cariocas viram o Palmeiras vencer o Bahia e ficar a apenas dois pontos de diferença na classificação.

Agora, os alvinegros passam a focar no duelo contra o Vitória, neste sábado, no Nilton Santos. No entanto, para esta partida, o técnico Arthur Jorge terá dois desfalques. O zagueiro Alexander Barboza e o atacante Luiz Henrique foram expulsos nesta noite.