ESPN exibe final da NWSL com cobertura in loco e Marta em busca de título inédito

Neste sábado, a ESPN2 transmite, para todo Brasil, a final da National Women's Soccer League (NWSL). O campeonato nacional dos Estados Unidos é um dos mais prestigiados do futebol feminino e, nesta edição, terá o Washington Spirit enfrentando o Orlando Pride de Marta, ícone do futebol brasileiro, na grande decisão. O jogo será destaque do canal e do Disney+ a partir de 22h (de Brasília).

Única emissora a exibir a NWSL no Brasil, a ESPN se prepara para uma grande cobertura da final com o correspondente internacional Conrado Giulietti in loco no CPKC Stadium, em Kansas City, trazendo informações das duas equipes. A transmissão será comandada pela narradora Milla Garcia e terá comentários de Mariana Spinelli.

Grande estrela do jogo, Marta estará em busca de seu terceiro troféu no futebol dos Estados Unidos e o primeiro de campeã da NWSL. A atleta é bicampeã da Women's Professional Soccer (2010 e 2011) e, neste ano, conseguiu o NWSL Shield com o Orlando Pride, taça entregue à equipe de melhor campanha na temporada regular. A brasileira seis vezes melhor jogadora do mundo também disputa o prêmio de MVP do campeonato.