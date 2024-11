Análise: Corinthians mostra desatenção, mas pouco sofre em vitória contra o Cruzeiro

O Timão iniciou o confronto em cima, subindo a marcação e trabalhando a posse de bola. O time conseguiu boas conexões ofensivas, seja em jogadas curtas trabalhadas por dentro ou em bolas longas tendo Yuri Alberto como alvo. Como a Raposa atua com a linha defensiva alta, o Corinthians constantemente buscou passes em profundidade para o camisa 9.

Com a união de jogadores técnicos como Matheus Bidu, Carrillo, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Memphis Depay, o Alvinegro soube manipular a marcação cruzeirense e criou condições para finalizar. Aos 10 minutos, a equipe abriu o placar com Memphis, aproveitando o rebote de cruzamento feito por Garro.

Pouco tempo depois, com o clima do estádio a favor do Corinthians, 2 a 0. André Ramalho arrancou com a bola e serviu Yuri, que contou com o desvio de Zé Ivaldo para "matar" Anderson.

O Timão seguiu em cima logo após o segundo tento, mas depois voltou a apresentar problemas de desconcentração, como na goleada por 5 a 2 contra o Athletico-PR. Com a vantagem confortável, os atletas "relaxaram" e passaram a errar mais do que recomendado, inclusive em lances simples. O Cruzeiro percebeu o momento e diminuiu com Kaiki, que encobriu Hugo Souza com chute desviado.

Na segunda etapa, após o susto, o Corinthians retomou o controle do jogo. O time não teve o mesmo ímpeto ofensivo, é verdade, mas voltou a trabalhar a posse e ter escapes ofensivos com as entradas de Igor Coronado e Talles Magno. Memphis Depay, de ótimo primeiro tempo, mostrou desgaste físico e caiu de produção. Alex Santana e Charles entraram para reforçar a proteção do meio-campo.

Claro que o Corinthians ainda não é um time totalmente confiável e precisa saber controlar seus jogos, mas a sequência positiva no Campeonato Brasileiro não pode ser ignorada. O bom momento passa sim pela qualificação do elenco na última janela de transferências, especialmente no setor ofensivo, mas também pela comissão técnica, que achou a formação tática ideal para acomodar os principais jogadores do time.