Santos se reapresenta e faz trabalhos na academia visando jogo contra o Sport; veja programação

O elenco do Santos se reapresentou na manhã desta quarta-feira, no CT Rei Pelé, dois dias após a derrota para o CRB na Vila Viva Sorte, por 2 a 0. O time agora foca no duelo com o Sport, pela última rodada da Série B do Brasileirão.

Todos os jogadores fizeram uma atividade na academia das instalações alvinegras. A tendência é que o grupo comece a trabalhar com bola no treinamento desta quinta-feira.

Nos próximos dias, a equipe deve ser comandada pelo técnico do sub-20, Leandro Zago, já que Fábio Carille deixou o cargo na última segunda-feira. Ainda não há definição do próximo treinador do Peixe.