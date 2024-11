Emiliano reforça desejo de seguir no Corinthians em 2025: "Vamos desfrutar até o último dia"

O auxiliar Emiliano Díaz reforçou o desejo da comissão técnica de seguir no Corinthians para a temporada de 2025. O profissional, ao lado de Ramón, disse após a vitória contra o Cruzeiro que quer desfrutar do clube até o último dia, e que as notícias de uma possível saída ao final do ano não interferem no trabalho que é feito no dia a dia.

"Sobre isso (chance de sair), não nos preocupa. Vamos desfrutar até o último dia aqui. É jogo a jogo. Se você perde quatro jogos em qualquer time grande, você vai embora. A gente se planejou para sair do rebaixamento, sonhar com uma copa, e chegamos às semifinais. Não penso em responder isso, nosso trabalho está feito, quem decide depois é o clube. Estamos contentes e vamos desfrutar. Querem criar algo que não existe", disse Emiliano em entrevista coletiva.

"Desfrutamos muito o dia a dia. Estamos felizes. Temos contrato até final do ano que vem. Não nos preocupamos com o que se fala. Vamos trabalhar do mesmo jeito, seja ficando aqui por 10 anos ou mais um mês. A cobrança, quando aconteceu o que aconteceu, é normal. Você está no Corinthians, aqui as metas são altas. Não nos preocupa, apenas fazemos nosso trabalho, como sempre fizemos. Estamos desfrutando para c****** do Corinthians, jogar aqui é incrível, a torcida... Criam algo que para nós é insignificante. Tomara que fique a vida toda aqui, e se não, eu vou agradecer, pois estou muito feliz e vivendo um sonho", completou o auxiliar.