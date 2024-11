Santos mostra interesse no técnico Luís Castro para substituir Carille em 2025

O Santos tem interesse na contratação do técnico Luís Castro para substituir Fábio Carille em 2025. O treinador, que comandou o time durante a Série B do Brasileirão, foi demitido na última segunda-feira.

A diretoria alvinegra sonha alto e vê em Luís Castro o perfil adequado para comandar o time na próxima temporada. Ele está livre no mercado desde a saída do Al-Nassr, da Arábia Saudita, em setembro.

O técnico português também ganhou notoriedade depois de sua passagem pelo Botafogo, no ano passado. Ele alçou a equipe à liderança do Campeonato Brasileiro, mas deixou o clube para assumir o Al-Nassr. O Glorioso acabou caindo na tabela e viu o Palmeiras ficar com o título nacional.