De volta ao Brasil? Ex-São Paulo, Crespo é cotado para assumir o Grêmio

Após uma temporada de altos e baixos, o Grêmio pode apresentar mudanças em sua comissão técnica para 2025, e o nome de treinador Hernán Crespo. ex-São Paulo, é comentado para trabalhar no time gaúcho. A informação é do jornalista Germán García Grova.

Crespo deixou recentemente o Al Ain, dos Emirados Árabes. No Brasil, ele teve uma passagem marcante em 2021 ao tirar o São Paulo de um jejum de títulos com a conquista do Campeonato Paulista.

Além do Estadual pelo Tricolor, Crespo ganhou a Copa Sul-Americana de 2020 pelo Defensa y Justicia, além de conquistas no mundo árabe: 1 Liga Catar, 1 Taça do Catar e 1 Taça da Liga no comando do Al-Duhail. No ano passado, ainda faturou a Champions da Ásia pelo Al Ain.