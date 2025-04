Transmissão ao vivo de Nacional x Bahia: veja onde assistir

Nacional e Bahia medem forças hoje, às 19h (de Brasília), no Parque Central, em Montevidéu, pela segunda rodada da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Bahia estreou com um empate no Grupo F. O Tricolor recebeu o Internacional e ficou no 1 a 1, na Arena Fonte Nova.