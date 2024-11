Entenda como Carille foi demitido no Santos mesmo com objetivos cumpridos e carinho interno

O Alvinegro Praiano chegou a cair para o sétimo lugar e Carille viveu sua primeira instabilidade. Dentro de campo, os resultados até melhoraram - não à toa a equipe foi campeã -, mas o treinador nunca mais teve tranquilidade.

A pressão começou a ficar mais intensa por volta de julho, quando o nome do técnico foi especulado no Corinthians. Um fator que irritou a muitos foi a falta de posicionamento de Carille, que tem uma passagem de expressão pelo Timão.

No fim, o técnico acabou decidindo ficar na Baixada Santista, mas as críticas começaram a ficar cada vez mais recorrentes. Para piorar, algumas falas do treinador incomodaram. No último domingo, por exemplo, a frase "vocês não sabem o que é pressão" repercutiu mal entre os torcedores.

A pouca presença de jogadores das categorias de base também foi bastante questionada. A principal cobrança era em relação a Miguelito. O meia, tratado como uma das joias do Santos, atuou em somente quatro partidas no time de cima, todas saindo do banco.

Questionado sobre o tema, Carille prometeu que iria dar mais minutos para o Menino da Vila, que vive bom momento na seleção boliviana, mas não cumpriu.