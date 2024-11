Bahia x Palmeiras: saiba informações e prováveis escalações do jogo da 34ª rodada do Brasileirão

Por outro lado, o treinador deve ter o retorno do atacante Lázaro, que desfalcou o time nos últimos três jogos por dores no joelho esquerdo. Abel também espera contar com Weverton e Gómez, dupla que está á serviço das respectivas seleções para as Eliminatórias Sul-Americanas. O goleiro é reserva no Brasil e já estará em Salvador, enquanto o zagueiro, geralmente titular no Paraguai, chegará à Bahia na manhã de quarta-feira, em avião da presidente do clube, Leila Pereira.

No Bahia, o técnico Rogério Ceni deve ter o retorno do atacante Biel, que treinou normalmente com o grupo. Enquanto o volante Rezende, que participou parcialmente do trabalho do Bahia na véspera do duelo, ainda é tratado como dúvida. Estão fora Iago Borduchi (lesionado), Kanu e Santi Arias (suspensos).

Bahia e Palmeiras se enfrentaram pela última vez pela 15ª rodada do Brasileirão. Na oportunidade, o Verdão venceu por 2 a 0, no Allianz Parque, com gols de Rony e Estêvão.

FICHA TÉCNICA



BAHIA X PALMEIRAS

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)