Santos vai disputar torneio de pré-temporada nos EUA; veja adversários

"Essa pré-temporada é mais um marco da reconstrução da imagem do Santos junto à sua torcida e ao público em geral. Estamos felizes em ser convidados novamente para um torneio internacional e isso agregará muito à preparação do nosso time para os desafios que teremos em 2025, para seguir recuperando o orgulho de torcer para o Santos", disse o presidente do Santos, Marcelo Teixeira.

Os ingressos para as partidas serão vendidos a partir de novembro, mas apenas para residentes dos EUA. Torcedores das equipes no Brasil e na Colômbia podem adquirir pacotes de viagem exclusivos através do site orlandocup.com.

Os pacotes incluem hospedagem, ingressos para as partidas do clube e entradas para os parques.