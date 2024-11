Rebeca Andrade marca presença em evento e motiva jovens nos Jogos da Juventude

Nesta segunda-feira, a atleta Rebeca Andrade passou o dia no Centro de Convenções de João Pessoa (PB) e compartilhou algumas de suas experiências com centenas de jovens atletas que disputam os Jogos da Juventude de 2024. A ginasta conheceu as atividades promovidas pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) para os mais de quatro mil jovens que participam do maior evento esportivo nacional desta categoria, em 18 modalidades diferentes.

"É uma honra estar aqui. Eu entendo a importância de ser uma referência. A Daiane dos Santos foi muito isso para mim. Então eu olhava para ela e pensava "Nossa, tomara que eu consiga chegar nesse lugar". Hoje eu sinto que sou uma referência para esses jovens também", disse Rebeca. "Acho importante nos Jogos da Juventude a obrigatoriedade de os atletas estarem na escola. Essa união de esporte e estudo é muito importante", completou a ginasta.

Em João Pessoa, a campeã olímpica assistiu ao treino da ginástica artística; experimentou o Centro de Avaliação e Monitoramento, que avalia testes de aptidão nos atletas, e se arriscou no tiro com arco e na escalada. Rebeca Andrade também participou de um bate papo com os atletas no palco principal do evento