Ramón realiza testes na equipe do Corinthians para jogo contra o Cruzeiro; confira

O elenco do Corinthians realizou, nesta segunda-feira, o penúltimo treino antes do jogo contra o Cruzeiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. No CT Joaquim Grava, a comissão técnica chefiada por Ramón Díaz realizou testes na equipe que vai iniciar o duelo diante da Raposa, em Itaquera.

Em relação aos atletas que se recuperam de lesão, o clube informou que Cacá e André Ramalho trabalharam parcialmente com o grupo. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o primeiro deve ser relacionado para enfrentar o Cruzeiro, enquanto o segundo deve seguir como baixa.

Héctor Hernández, que sofreu lesão no ligamento colateral lateral do joelho direito no dia 23 de outubro, está em processo de transição e deve voltar a ficar disponível antes do previsto. O clube trabalhava com a possibilidade do centroavante perder o restante da temporada por conta da contusão.