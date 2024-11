Palmeiras inaugura segunda escola de futebol fora do Brasil em parceria com ex-jogador do clube

"O Palmeiras deu mais um passo importante para fortalecer a sua marca fora do território brasileiro. Estamos muito contentes por inaugurar uma escola no Chile, terra natal de grandes jogadores que passaram pelo clube, como o próprio Figueroa. É um país que possui muitos admiradores do Palmeiras, tenho certeza que será um grande sucesso", declarou Everaldo Coelho, diretor de Marketing do Palmeiras.

Atualmente aposentado e com 41 anos, Figueroa realizou 26 partidas pelo Alviverde durante as duas temporadas em que esteve no clube, com um gol marcado. Além dele, outros jogadores chilenos marcaram a história recente do Palmeiras, como Valdivia e Kuscevic.

"Queremos que as pessoas entendam o que significa o Palmeiras. Que tenham a essência do jogador brasileiro, entendendo que somos uma escola, mas, com certeza, formaremos não só jogadores de futebol porque a essência do Palmeiras também é mostrar ao jogador que ele tem de ser uma boa pessoa", comentou Figueroa.