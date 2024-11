Enquete: torcida do São Paulo quer Arboleda como titular em retorno após lesão

? Treinamento forte durante a Data FIFA para encarar as rodadas finais do Brasileirão! #VamosSãoPaulo ??

? Erico Leonan / saopaulofc pic.twitter.com/QfMMC0Y2qH

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 16, 2024

A expectativa é que ele retorne aos treinos sem restrições na próxima segunda-feira, o que lhe daria dois dias de preparação com a equipe antes do jogo contra o Red Bull Bragantino, marcado para a próxima quarta-feira, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 34ª rodada do Brasileirão.

Ainda não se sabe se Arboleda retomará a titularidade nesta reta final de temporada. O jogador iniciou a última partida contra o Bahia, em Salvador, no banco de reservas, com Sabino ganhando a preferência do técnico Luis Zubeldía devido à sua qualidade na saída de bola.

Antes da lesão, Arboleda era titular absoluto na zaga do São Paulo, tendo atuado em 26 partidas neste Campeonato Brasileiro, sendo 24 entre os onze iniciais.