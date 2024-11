Corinthians anuncia venda de ingressos para jogo contra o Vasco, pelo Brasileirão

Na manhã desta segunda-feira, o Corinthians anunciou a abertura da venda de ingressos para o jogo contra o Vasco, no próximo domingo (24), pelo Campeonato Brasileiro. O duelo é importante para ambas as equipes, que ainda sonham com uma vaga na Pré-Libertadores em 2025.

O preço dos ingressos seguiu o mesmo padrão dos últimos jogos do Corinthians na competição, com valores-base começando em R$ 50 e indo até R$ 240. Membros do programa Fiel Torcedor, que possui três planos diferentes, possuem descontos e prioridades na compra dos ingressos.

O duelo entre Corinthians e Vasco acontece no próximo domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. Antes, o Timão receberá o Cruzeiro nesta quarta, às 11h, também em Itaquera. Ambas as partidas são válidas pelo Campeonato Brasileiro.