Com Ríos suspenso, veja as opções do Palmeiras para montar meio-campo contra o Bahia

Na próxima quarta-feira, o Palmeiras terá mais um duelo fundamental para seguir sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. O Verdão visita o Bahia, às 18h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do torneio.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira terá uma dor de cabeça. O volante Richard Ríos recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Grêmio, na última sexta-feira, e precisará cumprir suspensão. Estêvão e Mayke também estão suspensos.

Com a ausência de Ríos, abre-se uma vaga no meio-campo palmeirense. Por sorte, o treinador português conta com bons jogadores no elenco para assumir o posto. Aparecem como opções para o lugar de Ríos: Gabriel Menino, Fabinho, Zé Rafael e até mesmo Raphael Veiga.