Ancelotti pode repetir roteiro e deixar Real sem título de expressão no ano

As únicas taças do time merengue ao longo da temporada 2023/2024 foram a Copa Intercontinental e a Supercopa da Uefa. As conquistas, porém, não possuem tanto prestígio entre os europeus.

O cenário é o mesmo de dez anos atrás, quando Ancelotti foi demitido pela falta de títulos expressivos. Na ocasião, o time merengue conquistou — na temporada 2014/15 — a Supercopa da Uefa, o Mundial de Clubes da Fifa e nada mais. O Barcelona levou La Liga, o Atlético de Madri ficou com a Copa do Rei e o Real caiu na semifinal da Champions para a Juventus.

O italiano, porém, é o treinador com mais títulos da história do Real Madrid, com 15 taças. Ele superou Miguel Muñoz ao conquistar a Copa Intercontinental, o antigo Mundial de Clubes da Fifa.

Os títulos de Carlo Ancelotti

1ª passagem (julho de 2013 a junho de 2015