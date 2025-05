Lamine Yamal lamenta eliminação e promete retorno: "Vamos voltar ao topo"

O Barcelona foi eliminado pela Inter de Milão na semifinal da Liga dos Campeões, em um jogo emocionante de 120 minutos que terminou com vitória italiana por 4 a 3 (7 a 6 no placar agregado). Lamine Yamal, joia do Barça e autor do primeiro gol no jogo de ida, lamentou o revés e prometeu que o clube voltará mais forte.