Natascha, goleira do Palmeiras, tem lesão de ligamento confirmada e vai passar por cirurgia

Além disso, Natascha já defendeu a Seleção Brasileira em cinco oportunidades. Inclusive, a atleta foi titular na vitória do Brasil sobre os Estados Unidos, no dia 8 de abril, por 2 a 1, no PayPal Park.

A goleira Natascha sofreu uma lesão no joelho esquerdo no último sábado (3), durante o jogo contra o São Paulo, pelo @BRFeminino. Os exames apontaram rupturas no ligamento cruzado anterior (LCA), no ligamento colateral medial (LCM) e no menisco. pic.twitter.com/ySX02xYuJp

? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) May 7, 2025

Natascha já desfalcou o Alviverde na estreia da equipe no Campeonato Paulista feminino, nesta terça-feira, diante do Realidade Jovem, no Estádio João Mendes Athayde.

A colombiana Kate Tapia assumiu a titularidade no gol do Palmeiras. O Verdão venceu o Realidade Jovem por 1 a 0, com gol de Stefanie, que dedicou o tento para Natascha.