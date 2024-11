Palmeiras terá semana com "finais" fora de casa pelo Brasileirão; veja programação

O Palmeiras é o atual segundo colocado no Brasileirão, com 64 pontos, enquanto o Botafogo lidera, com 68. Em caso de triunfo sobre o Bahia, o Alviverde chegaria aos 67 pontos e precisaria torcer por um tropeço do Glorioso, que encara o Atlético-MG fora de casa.

Independente do Botafogo, o Palmeiras de Abel Ferreira também precisa fazer sua parte para seguir sonhando com o tricampeonato brasileiro. Dessa forma, logo após o confronto diante do Bahia, a equipe já vira a chave e passa a focar no próximo embate.

A reapresentação do elenco palmeirense ainda não está oficialmente confirmada, mas pode acontecer já na quinta-feira, um dia após o jogo contra o Bahia. Isso porque o Verdão retorna aos gramados pela Série A já no sábado.

O certo é que o Palmeiras treinará na sexta-feira e, na sequência, fará uma nova viagem, dessa vez para Goiânia, para encarar o lanterna Atlético-GO. A bola rola no sábado, a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, pela 35ª rodada.

Neste segundo turno, o Verdão tem se dado bem contra times da parte de baixo da tabela. A equipe palestrina goleou Cuiabá, Criciúma e Juventude, marcando cinco gols em todos eles. Agora, busca manter a média e fazer valer o favoritismo para seguir sonhando com o título.

Segundo dados do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Palmeiras possui 22,8% de chances de ser campeão da Série A. O Botafogo, por sua vez, é dono de 70,6% das chances.