Oposição do Palmeiras acusa presidente do CD de censura contra chapa às vésperas da eleição

Os Planos de Gestão, porém, já foram amplamente divulgados. A solicitação do envio deste material, inclusive, já havia sido feito na época de sua publicação, em outubro, mas havia sido negada pelo próprio Presidente do Conselho, que alegou não existir uma previsão estatutária.

A chapa de Savério Orlandi chegou a entrar em contato para questionar a decisão do Conselho Deliberativo do Palmeiras, mas não recebeu nenhum tipo de justificativa sobre o motivo para tal mudança. Na manhã da última sexta-feira, então, a Secretaria Geral disparou o e-mail para os sócios somente com o Plano de Gestão, sem o material de propostas já modificado.

Também no comunicado, a oposição criticou a decisão de Alcyr Ramos e se disse inconformada com tal atitude, afirmando que o direito do associado de conhecer as propostas e os candidatos à presidência está sendo retirado. A chapa ainda citou decisões à favor da gestão atual, como a "permissão de aproprição do ginásio do clube por 8 dias para montagem e desmontagem de um showmício".

"É fato que a atuação do Presidente do Conselho Deliberativo, Alcyr Ramos, é contrária às normas gerais eleitorais, viola definições da Lei Geral do Esporte e se traduz na prática como ofensa ao direito do associado em receber e acessar as propostas dos candidatos para o clube e o histórico de suas qualificações", declarou Savério Orlandi.

"A Chapa 200 condena esse comportamento de quem deveria proteger nossas instituições. Essas pessoas desonram profundamente a história de 110 anos de uma Sociedade Esportiva que nasceu do combate ao preconceito e à censura", concluiu a oposição em nota.

A eleição para presidência do Palmeiras está marcada para o próximo domingo, 24, e decidirá o gestor do clube no triênio 2025 a 2027. Leila Pereira, atual presidente, é a candidata da situação, enquanto Savério Orlandi concorre pela oposição.