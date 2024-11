Com gol no fim, Bélgica perde para Israel e disputará playoffs da Liga das Nações

A Liga das Nações segue a todo vapor. Neste domingo, apenas para cumprir tabela, a Bélgica foi derrotada por Israel, por 1 a 0, na Bozsik Arena, pela última rodada do Grupo B da competição.

As duas seleções entraram em campo já eliminadas. Com o revés, a Bélgica terminou em terceiro no Grupo B, com quatro pontos, e disputará os playoffs para tentar permanecer na Liga A na próxima temporada. O sorteio desse playoff acontece na próxima sexta-feira (22).

Israel, por sua vez, também chegou aos quatro pontos com a vitória sobre os belgas, mas ficou na lanterna pelos critérios de desempate e disputará a Liga B no ano que vem.