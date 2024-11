Com futuro indefinido, Carille é xingado por torcedores na Vila: "Santos não precisa de você"

O técnico Fábio Carille foi alvo de críticas da torcida do Santos neste domingo, na derrota de 2 a 0 para o CRB, na Vila Viva Sorte. Torcedores vaiaram e xingaram o treinador de burro.

Os protestos começaram já no final do primeiro tempo. "Ei, Carille, vai tomar no c*", cantaram alguns fãs. O cântico voltou a ser ecoado logo após o segundo gol dos visitantes.

Logo em seguida do tento, aliás, o treinador foi criticado por suas trocas. A mais questionada foi a saída de Otero para a entrada de Willian. Neste momento, ele foi xingado de burro por diversos torcedores.