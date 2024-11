Arboleda deve voltar como titular no São Paulo? Vote em enquete

Os detalhes das atividades deste sábado estão no Direto do CT!

A expectativa é que ele retorne aos treinos sem restrições na próxima segunda-feira, o que lhe daria dois dias de preparação com a equipe antes do jogo contra o Red Bull Bragantino, marcado para a próxima quarta-feira, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 34ª rodada do Brasileirão.

Ainda não se sabe se Arboleda retomará a titularidade nesta reta final de temporada. O jogador iniciou a última partida contra o Bahia, em Salvador, no banco de reservas, com Sabino ganhando a preferência do técnico Luis Zubeldía devido à sua qualidade na saída de bola.