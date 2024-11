São Paulo é dono do sexto melhor aproveitamento de 2024 entre os times da Série A

Apesar das eliminações nas Copas, o São Paulo conquistou bons resultados ao longo da atual temporada. O desempenho, inclusive, rendeu ao Tricolor o sexto melhor aproveitamento em todas as competições entre as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro.

De acordo com levantamento do Sofascore, o São Paulo possui 58,7% de aproveitamento em 2024. O time do Morumbi acumulou 31 vitórias, 18 empates e 14 derrotas em 63 partidas.

O aproveitamento dos comandados de Luis Zubeldía só fica atrás de outras seis equipes do Brasileirão. Fortaleza (58,8%), Internacional (62,7%), Botafogo (65,7%), Flamengo (66,2%) e Palmeiras (66,7%) detêm os melhores rendimentos da lista.