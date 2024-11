Santos x CRB: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro está na reta final. Já campeão, o Santos enfrenta o CRB neste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Viva Sorte, pela 37ª e penúltima rodada da competição.

Atual líder com 68 pontos, o Peixe entra em campo com o título garantido, já que Mirassol e Novorizontino tropeçaram. Os comandados de Fábio Carille ainda vivem grande fase, vindo de quatro vitórias consecutivas.

Para o confronto, o técnico terá quatro desfalques, sendo quatro lesionados. Estão no DM o meia Serginho (lesão muscular no reto femoral da coxa direita), o zagueiro Jair (inflamação no músculo do quadril direito), o goleiro João Paulo (ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo) e o lateral direito Aderlan (ruptura total do ligamento cuzado anterior do joelho esquerdo).