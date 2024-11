Santos encerra jejum de oito anos sem conquistar título

Os torcedores do Santos podem, enfim, voltar a gritar "é campeão". Neste sábado, o Peixe contou com o tropeço do Novorizontino e, mesmo sem entrar em campo, garantiu o título antecipado da Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, chegou ao fim um jejum de oito anos.

Os alvinegros, claro, não gostariam que a equipe saísse da fila na Segunda Divisão. O caneco, porém, traz um sentimento de missão cumprida para o time da Baixada Santista, que está de volta à elite do futebol brasileiro.

O último título do Alvinegro Praiano havia sido em em 2016, ainda com o técnico Dorival Júnior no comando. Na época, o time sagrou-se campeão do Campeonato Paulista em cima do Audax de Fernando Diniz, com vitória de 2 a 1 no agregado.