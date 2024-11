Com título antecipado, Santos receberá troféu da Série B neste domingo

O Santos receberá o troféu da Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo, após a partida contra o CRB, na Vila Viva Sorte, pela 37ª rodada. O Peixe já entrará em campo campeão do torneio.

A equipe garantiu a taça neste sábado, após o Novorizontino ficar apenas no empate de 1 a 1 com o Paysandu, em casa. Desta forma, ninguém mais pode alcançar o Alvinegro Praiano no topo da tabela.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, também estará na Vila Belmiro para acompanhar o jogo e a entrega do troféu aos jogadores do Santos.