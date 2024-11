Bia Haddad destaca força mental em nova virada e fala em "evolução" na Billie Jean King Cup

Bia Haddad ainda afirmou que sente ter evoluído na competição e pediu o apoio da torcida para o duelo da companheira de equipe Laura Pigossi, (nº 2 do Brasil e 129º no ranking). A tenista entra em quadra logo mais no Ginásio do Ibirapuera para enfrentar Ortenzi.

"Eu estou feliz, satisfeita com o meu trabalho. Billie Jean é sempre uma competição diferente, de conseguir jogar um tênis perfeito. Não existe nunca a perfeição, mas especialmente aqui, onde já tem uma emoção a mais, muito barulho. Mas estou muito feliz, acho que venho evoluindo dentro dessa competição, evoluindo em alguns pontos da minha carreira. Trabalho muito duro para estar vivendo esses momentos, representar da melhor forma. Estou muito feliz e muito satisfeita com os dois pontos. Preparada para o jogo da Laura, muita energia e vamos jogar ponto a ponto hoje", finalizou a atleta.

Com o resultado, o Brasil abriu 2 a 1 sobre a Argentina na Billie Jean King Cup e pode conquistar a classificação ao qualifier da competição com Laura Pigossi. Em caso de vitória argentina, o confronto será decidido no duelo de duplas, com Bia Haddad e Ingrid Martins contra Martina Taborda e Melany Krywoj.