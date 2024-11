Vestiário torce, mas não pressiona Rafinha e Luiz Gustavo para seguir no São Paulo

O elenco do São Paulo está na torcida para que Rafinha e Luiz Gustavo renovem contrato com o São Paulo e sigam no clube para a próxima temporada, em que muito provavelmente Luis Zubeldía e seus comandados disputarão a Libertadores novamente.

Com vínculos se encerrando ao fim deste ano, Rafinha e Luiz Gustavo ainda não definiram seu futuro e deverão 'bater o martelo" somente após o encerramento do Campeonato Brasileiro.

Embora torça pela permanência de ambos, o elenco são-paulino procura não se intrometer na decisão dos dois veteranos do grupo. Com passagem por grandes clubes da Europa, Rafinha e Luiz Gustavo possuem idade avançada e consideram a aposentadoria em dezembro, mas a diretoria tricolor está disposta a convencê-los a estenderem a carreira por mais um ano.