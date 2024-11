Pablo Maia vai encurtar férias para voltar aos gramados na pré-temporada do São Paulo

Pablo Maia terá férias mais curtas neste final de ano para acelerar o processo de recuperação de uma lesão na coxa esquerda. O volante, titular absoluto até sofrer o problema físico, não atua desde abril e vive a expectativa de poder voltar a trabalhar com bola ao lado de seus companheiros já na pré-temporada de 2025.

Por enquanto Pablo Maia vem se limitando a atividades sob os cuidados dos fisioterapeutas tricolores. O jogador de 22 anos teve de ser submetido a uma cirurgia na coxa esquerda para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda após se lesionar em um treinamento no CT da Barra Funda.

A ideia do São Paulo é de que Pablo Maia tire férias, mas por um período menor em comparação com os outros atletas do elenco. Desta forma, o volante revelado nas categorias de base do clube poderá trabalhar incessantemente com fisioterapeutas e preparadores físicos no CT da Barra Funda e iniciar a pré-temporada com mais condições de participar das atividades com seus companheiros.