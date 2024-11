Em grande fase, Everson lidera diversas estatísticas entre goleiros da Série A

? 12 gols sofridos



Mesmo com vice na Copa do Brasil, Everson foi o grande destaque da equipe atleticana nos dois confrontos contra o Flamengo. No total, o goleiro fez 10 defesas, evitando um placar mais elástico para a equipe rubro negra.

Na revanche pelo Campeonato Brasileiro, disputada nesta última quarta-feira, no Maracanã, Everson defendeu o pênalti de David Luiz na primeira etapa e fez outras sete defesas. O goleiro teve a maior nota de todos os jogadores em campo, com 9.4.

Defendendo as cores do Atlético-MG desde 2020, Everson conquistou sete títulos, sendo quatro Campeonato Mineiros, um Brasileirão, uma Copa do Brasil e uma Supercopa.