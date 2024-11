Patryck pode ser novidade para a lateral esquerda do São Paulo após Data FIFA

Patryck pode ser a novidade para a lateral esquerda do São Paulo após a Data FIFA de novembro. Recuperado de uma fratura na clavícula direita, o jovem revelado em Cotia tem tudo para ser relacionado novamente, caso o técnico Luis Zubeldía julgue necessário.

Com Welington, titular absoluto da posição, de saída do São Paulo ao fim do ano - já possui contrato assinado com o Southampton, da Inglaterra, Zubeldía deve começar a avaliar Patryck e Jamal Lewis para definir com a diretoria se ambos poderão ser úteis em 2025.

Patryck vem trabalhando sem restrições com o restante do elenco no CT da Barra Funda, mas ainda não voltou a ser relacionado para jogos do São Paulo. A última partida do jovem revelado em Cotia aconteceu em agosto, no clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque.