Em alta no São Paulo, André Silva descarta rivalidade com Calleri, mas diz: "Acredito em meritocracia"

O grande impeditivo para a titularidade de André Silva, hoje, tem nome e sobrenome: Jonathan Calleri. O camisa 9 argentino é um grande ídolo do São Paulo, entretanto, não tem conseguido render o esperado, amargando uma seca de gols recente.

"Eu e o Johnny [Calleri) não brigamos pela posição, a gente tem aquela disputa sadia. Desde que cheguei aqui ele me tratou super bem, um cara que sempre me tratou com muito carinho, muito respeito. A gente se ajuda muito. São dois atacantes brigando para colocar o São Paulo nas melhores posições das competições que estamos disputando", prosseguiu.

Apesar do clima amistoso que faz questão de pregar quando questionado sobre a concorrência de Calleri, André Silva também deu seu recado em relação ao momento vivido pelos dois. Enquanto o brasileiro tem contribuído com gols e assistências mesmo recebendo poucos minutos, o argentino tem "jogado com o nome", já que balançou as redes apenas uma vez nos últimos quase três meses.

"Eu sigo trabalhando, admiro para caramba a história do Johnny [Calleri] aqui no São Paulo, uma história bonita, vencedora, mas também acredito em meritocracia, então sigo trabalhando para poder cutucar ele, para ele ser cada vez melhor também", completou.

André Silva é o jogador do São Paulo que precisa de menos minutos (195) para marcar um gol no Campeonato Brasileiro. O atacante também é o terceiro jogador do elenco tricolor que mais marcou gols (6) e deu assistências (2) na competição por pontos corridos, de acordo com o Sofascore.

Abaixo, você confere outros trechos da entrevista exclusiva com André Silva: