Dorival define Brasil sem surpresas para jogo contra a Venezuela; veja escalações

O Brasil está definido para a partida desta quinta-feira, contra a Venezuela, pela 11ª rodada das Eliminatórias. E sem surpresas. O técnico Dorival Júnior irá enviar a campo o mesmo time que ele confirmou em entrevista coletiva, nesta quarta, véspera do jogo.

A Seleção Brasileira conta com o retorno de Vinicius Júnior, ausente na última data Fifa, por lesão. Ele estará do lado esquerdo, com Savinho pela direita e Igor Jesus no comando de ataque. Raphinha será o armador da equipe, já que o atacante Rodrygo foi cortado por contusão.

A escalação do Brasil, portanto, tem: Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Vinicius Júnior, Savinho e Igor Jesus.