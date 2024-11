Cruzeiro, Corinthians e Inter dominam seleção da 33ª rodada do Brasileirão 2024

Você votou e escolheu a #SelecaoDoTorcedorBR24 da rodada 33! Se liga na escalação! ?? pic.twitter.com/Seo0l0zVZB

Por fim, o Corinthians venceu o Vitória por 2 a 1, também no sábado, no Barradão. Rodrigo Garro deu duas assistências e entrou na seleção, assim como o atacante Memphis Depay, autor do gol do triunfo. Além deles, o zagueiro Gustavo Henrique integrou a escalação.

Estêvão, autor do gol da vitória do Palmeiras, e o técnico Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, completam a seleção da rodada.

Confira a seleção completa da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro