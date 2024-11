Pau Torres é cortado, e Pau Cubarsí é convocado pela Espanha para jogos da Liga das Nações

Cubarsí participará do último treino da Espanha, nesta quinta-feira, antes do duelo contra a Dinamarca. O defensor atuou com uma máscara protetora no jogo do Barcelona, no último domingo, em função de um corte sofrido no queixo, mas está apto fisicamente.

A Espanha enfrentará a Dinamarca nesta sexta-feira, às 16h45 (de Brasília), no Estádio Parken, pela quinta rodada da Liga das Nações. Na sequência, os espanhóis encaram a Suíça na segunda-feira, no mesmo horário, no Estádio Heliodoro Rodríguez López.