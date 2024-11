Dorival prevê duelo difícil contra a Venezuela e confirma escalação da Seleção Brasileira

Além disso, o comandante da Seleção Brasileira confirmou a escalação do Brasil que irá a campo nesta quinta, contra os venezuelanos: Ederson; Vanderson, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Savinho, Vinícius Júnior e Igor Jesus.

Dorival Júnior também falou sobre a escolha de Gerson, do Flamengo, no lugar de Paquetá. Segundo o treinador, todos os atletas do elenco podem ser utilizados e não há reservas em sua visão.

"Não existe um titular absoluto. O momento do Gerson é espetacular no Flamengo, não podemos ignorar isso. O Paquetá também tem a minha total confiança, ele sabe disso. É um jogador de muito bom nível. Nesta quinta ele pode entrar e fazer uma bela partida. Não é porque não está iniciando que pode ser considerado reserva. Todos aqui podem entrar ou até começar como titulares em algum momento", completou o treinador.

Com 16 pontos em 11 jogos, o Brasil é o quarto colocado nas Eliminatórias Sul-Americanas. Por sua vez, a Venezuela está na oitava posição com 10 pontos e o mesmo número de partidas. As seleções duelam nesta quinta, às 18h (de Brasília).