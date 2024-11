De camisa 10, afastado Gabigol vai ao gramado e torce pelo Flamengo no Maracanã

Afastado pelo Flamengo, Gabriel Barbosa marcou presença no Maracanã no duelo do Rubro-Negro diante do Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, na noite desta quinta. O jogador vestiu a camisa 10 de Zico dos anos 80 e esteve no gramado, antes de subir ao camarote do estádio para acompanhar os 90 minutos.

Gabigol iria, incialmente, ao jogo no Maracanã no Setor Norte. Entretanto, por questões de segurança, o atacante optou por acompanhar o confronto em um dos camarotes do estádio.

O camisa 99 não foi relacionado para o confronto contra o Galo. Na última terça-feira, o Flamengo comunicou a decisão que a diretoria fará uma reunião com os representantes do atleta para definir o futuro do jogador, que não segue no time carioca em 2025. Cruzeiro e, agora, Santos aparecem como prováveis destinos do ídolo Rubro-Negro.