Rafael Paiva tentará convencer Orellano a voltar ao Vasco, diz rádio

De acordo a "Super Rádio Tupi", o treinador do Gigante da Colina irá entrar em contato com o jogador para convencê-lo a jogar novamente pelo Vasco, que o teria como uma peça importante no elenco para o ano de 2025.

Orellano chegou ao clube carioca em 2023, comprado do Vélez Sarsfield-ARG por 3 milhões de dólares (algo em torno de R$ 15,8 milhões na cotação da época). Entretanto, após ficar sem espaço com o então técnico Ramón Díaz, o argentino pediu para ser negociado e assim foi emprestado para o futebol dos EUA.

Pelo Cincinnati, Orellano marcou 12 gols em 24 jogos disputados. O clube foi eliminado pelo New York City nos playoffs da MLS e não possui mais calendário em 2024. Caso queira comprar o meia do Vasco, a equipe norte-americana teria que desembolsar cerca de R$ 17 milhões (cerca de 2,9 milhões de dólares).